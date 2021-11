Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce de Lionel Messi sur son départ du Barça !

Publié le 23 novembre 2021 à 10h15 par A.M.

Quelques mois après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi revient sur les raisons invoquées par Joan Laporta pour justifier le fait de laisser filer La Pulga.

Cet été, alors que tout semblait bouclé pour sa prolongation au FC Barcelone, Lionel Messi a finalement quitté son club de toujours pour s'engager avec le PSG. Joan Laporta a expliqué cette déconvenue par le fait que le club blaugrana n'avait pas les moyens de répondre aux exigences de Lionel Messi. Selon le président du Barça, la situation économique du club n'a pas permis de conserver La Pulga . Mais Javier Tebas, président de LaLiga, assurait quant à lui que le problème était ailleurs. Difficile d'y voir clair, mais Lionel Messi préfère passer à autre chose.

«Je m'en tiens à ce qu'on m'a dit et c'est tout»