Mercato - PSG : Lionel Messi de retour au Barça ? La réponse tombe !

Publié le 23 novembre 2021 à 5h30 par T.M.

Si Lionel Messi vient à peine de quitter le FC Barcelone, certains rêvent déjà de le revoir en Catalogne. Toutefois, en en serait encore très loin.

Après 21 ans à Barcelone, Lionel Messi a dû faire ses valises cet été. Pourtant d’accord pour prolonger, l’Argentin n’a pas pu parapher de nouveau contrat avec le Barça et est ainsi parti au PSG. Néanmoins, le club catalan reste dans sa tête, au point de déjà envisager un retour à l’avenir. « Est-ce j’aimerais revenir au Barça ? Oui. J’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club et être utile. J’aimerais être secrétaire technique à un moment », expliquait Messi récemment.

La flamme va-t-elle se raviver ?