Foot - PSG

PSG : L’énorme soulagement de Lionel Messi !

Publié le 22 novembre 2021 à 5h00 par A.M.

Auteur de son premier but en Ligue 1 lors de la victoire contre le FC Nantes (3-1) samedi soir, Lionel Messi savoure ce moment.

Il aura donc fallu attendre le 20 novembre pour voir Lionel Messi débloquer son compteur en Ligue 1. Déjà buteur à trois reprises en Ligue des Champions, l'ancien numéro 10 du FC Barcelone était toujours muet dans le Championnat de France. Mais à la 87e minute du match contre le FC Nantes samedi soir, Lionel Messi a déboulé du côté droit pour enrouler une frappe du pied gauche qui termine dans le petit filet d'Alban Lafont (3-1). Quoi de mieux que sa spéciale pour débloquer son compteur en Ligue 1 ! Lionel Messi savoure d'ailleurs ce but qui devrait en appeler beaucoup d'autres.

Messi s'enflamme pour son premier but en L1