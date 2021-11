Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Messi... Pochettino s'enflamme pour ses stars !

Publié le 21 novembre 2021 à 7h45 par D.M.

Après la victoire de son équipe face au FC Nantes, Mauricio Pochettino a affiché sa satisfaction et a tenu à saluer la prestation de son trio offensif, composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Le PSG a fait le plein de confiance avant de se mesurer à Manchester City en Ligue des champions. Le club parisien s’est imposé face au FC Nantes (3-1), grâce à des buts de Kylian Mbappé, de Dennis Appiah contre son camp, mais aussi au premier but de Lionel Messi en Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner son trio offensif, composé de Mbappé, Neymar et Messi. Et les trois sont parvenus à se trouver sur le terrain. « On aurait pu marquer beaucoup de fois en première mi-temps, à nous créer pas mal de situations, on a su être dangereux, on a réussi à ne pas être coupé du reste du collectif, et c’était bien. C’est intéressant, c’est encourageant, et ça va aller de mieux en mieux » a admis Kylian Mbappé. Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino partage l’avis de son joueur.

« C’est vrai que les trois de devant ont été très bons »