Foot - PSG

PSG : La joie de Pochettino après la victoire contre Nantes !

Publié le 20 novembre 2021 à 23h09 par La rédaction

Alors que le PSG a dû attendre les dernières minutes du match pour assurer sa victoire contre Nantes (3-1), Mauricio Pochettino a tenu à souligner la force de caractère de ses joueurs.