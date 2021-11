Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino lâche ses vérités sur le retour de Sergio Ramos !

Publié le 20 novembre 2021 à 20h10 par La rédaction

Après la victoire du PSG contre Nantes ce samedi (3-1), Mauricio Pochettino a évoqué la situation de Sergio Ramos, absent du groupe parisien pour la réception des Canaris.

Les débuts de Sergio Ramos sous le maillot du PSG se font toujours attendre. L'Espagnol était présent cette semaine à l'entraînement, mais le défenseur n'a toutefois pas été convoqué par Mauricio Pochettino pour la réception de Nantes ce samedi en Ligue 1. Alors que Sergio Ramos pourrait éventuellement être appelé pour le déplacement du PSG sur le terrain de Manchester City mercredi en Ligue des champions, Pochettino a fait le point sur le cas complexe du joueur de 35 ans...

« Il y a une chose d’être disponible pour l’entraînement et une autre d’être compétitif sur le terrain »