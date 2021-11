Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino se confie sur le calvaire de Sergio Ramos !

Publié le 20 novembre 2021 à 5h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de Sergio Ramos qui a repris l'entraînement collectif la semaine dernière.

Arrivé cet été au PSG, Sergio Ramos n'a toujours pas joué... Opéré du genou en mai dernier, l'Espagnol a repris la compétition trop tôt avec le Real Madrid et a rechuté à l'entraînement en début de saison avec des douleurs au mollet. Malgré tout, Sergio Ramos a repris l'entraînement collectif la semaine dernière et se rapproche donc de son grand retour à la compétition. Mauricio Pochettino s'est d'ailleurs prononcé sur l'état d'esprit de l'ancien capitaine du Real Madrid.

«Il montre sa force pour affronter cette situation»