Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme annonce de Pochettino sur le retour de Sergio Ramos !

Publié le 19 novembre 2021 à 14h15 par A.M. mis à jour le 19 novembre 2021 à 14h16

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a confirmé que Sergio Ramos serait probablement disponible pour la réception du FC Nantes samedi.

Pour la première fois depuis le début de la saison, Sergio Ramos n'était pas inscrit dans le traditionnel point médical du PSG. Le défenseur espagnol, qui a repris l'entraînement collectif la semaine dernière, semble donc monter en puissance et pourrait postuler à une place dans le groupe contre le FC Nantes samedi. Présent en conférence de presse, à la veille du match contre les Canaris, Mauricio Pochettino a confirmé que Sergio Ramos était plus proche que jamais de faire ses grands débuts avec le PSG.

«Si le joueur n’est pas dans le point médical c’est qu’il peut être disponible»