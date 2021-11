Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit un énorme conseil pour Messi !

Publié le 19 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Bien qu'il semble aller mieux, Lionel Messi n'aurait pas intérêt à disputer plus d'une mi-temps contre le FC Nantes, comme le suggère Raymond Domenech.

Après avoir disputé l'intégralité de la rencontre avec l'Argentine contre le Brésil, Lionel Messi est de retour à Paris et annonce être en pleine forme : « Je me sens bien sinon je n’aurais pas joué, même si ce n’est pas le cas physiquement bien entendu. J’ai été arrêté pendant un petit moment et ce n’est pas facile de jouer un match avec autant de rythme, mais par chance, je vais bien. J’espère bien terminer l’année ». Par conséquent, le numéro 30 du PSG sera à disposition de Mauricio Pochettino pour la réception de Nantes samedi. Mais Raymond Domenech estime qu'il faudra faire souffler Lionel Messi.

«Je lui laisserais faire une mi-temps ou 20-25 minutes de fin de match»