PSG - Malaise : Le clan Ramos fait passer un message fort en interne !

Publié le 19 novembre 2021 à 13h45 par A.M.

Blessé depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos s'apprête à reprendre la compétition après une longue absence qu'il a vécue de manière très calme selon son entourage.

Cet été, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Sergio Ramos. Et pour cause, le défenseur espagnol voyait son contrat arriver à échéance au Real Madrid et n'a pas réussi à trouver un accord avec Florentino Pérez. Par conséquent, après 16 ans, l'Andalou a quitté le Real Madrid et s'est engagé avec le PSG, malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Cependant, Sergio Ramos n'a toujours pas porté le maillot parisien à cause de pépins physiques. Une longue période d'inactivité que l'Espagnol a plutôt bien vécue.

Ramos est resté calme