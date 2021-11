Foot - PSG

PSG : Excellente nouvelle pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 19 novembre 2021 à 11h31 par H.G. mis à jour le 19 novembre 2021 à 11h32

Tandis que le PSG affrontera le FC Nantes ce samedi, Neymar, pourtant blessé, est présent à l’entrainement ce vendredi matin.

Victime d’une petite lésion aux adducteurs à son retour du Brésil, il était annoncé que Neymar allait devoir observer une petite période de repos et de soins afin d’être présent contre Manchester City la semaine prochaine et donc devoir faire l’impasse sur la réception de Nantes ce samedi. Seulement voilà, le Brésilien pourrait bien être en train de déjouer les pronostics puisqu’il est présent à l’entrainement du PSG ce vendredi matin. Reste maintenant à savoir s’il sera convoqué pour ce match contre le club nantais ou si Mauricio Pochettino préférera ne prendre aucun risque. À noter que Sergio Ramos, Leo Messi, Presnel Kimpembe et Marco Verratti sont eux-aussi de la partie ce vendredi matin au Camp des Loges, tandis que Gigio Donnarumma et Keylor Navas sont absents de la séance des portiers.