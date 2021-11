Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Mbappé, Neymar... Pochettino interpelle ses stars !

Publié le 19 novembre 2021 à 15h45 par A.M.

Interrogé sur sa gestion des stars, Mauricio Pochettino explique la façon dont il se comporte avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé et les choix qui en découlent.

Avec l'arrivée de Lionel Messi, le PSG a ajouté une star à son effectif déjà bien clinquant. Mauricio Pochettino est donc chargé de faire cohabiter La Pulga avec Kylian Mbappé et Neymar, et de trouver le schéma parfait pour faire briller son trio tout en conservant l'équilibre. Un travail périlleux notamment face à l'engouement médiatique que suscite le PSG aujourd'hui. Le remplacement de Lionel Messi contre l'OL en est le parfait exemple. Mauricio Pochettino avait décidé de sortir son numéro 30 en cours de jeu à cause d'une gêne musculaire ce qui a engendré de nombreux débats. Le technicien argentin évoque sa gestion des stars.

«S’ils n’ont pas de problème, pourquoi voulez-vous les sortir ?»