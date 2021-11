Foot - PSG

PSG : Ramos, Neymar… Pochettino prépare un gros coup face à Guardiola !

Publié le 20 novembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Tandis que le PSG affrontera Manchester City mercredi prochain pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de Ligue des champions, Mauricio Pochettino semble d’ores et déjà avoir le regard tourné vers cette rencontre si l’on s'attarde sur ses choix dans la gestion de son groupe ce samedi contre le FC Nantes.

À l’occasion de ce retour de trêve internationale, le Paris Saint-Germain accueille le FC Nantes au Parc des Princes ce samedi à l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 1. Cette rencontre sera l’occasion pour le club parisien de continuer sa marche en avant en championnat, où il occupe la première position avec dix unités d’avance sur son dauphin qu’est le RC Lens. Cependant, même si cette affiche contre le club nantais n’est pas à négliger, les regards d’une partie des observateurs du PSG sont d’ores et déjà tourné sur la cinquième journée de la phase des poules de Ligue des champions, lors de laquelle l’écurie francilienne se déplacera à l’Etihad Stadium pour y affronter Manchester City. L’enjeu sera clair pour Paris : confirmer son succès 2-0 obtenu à l’aller le 28 septembre au Parc des Princes, mais aussi reprendre la tête du groupe A dans la mesure où les hommes de Pep Guardiola ont actuellement une unité d’avance sur les vice-champions de France 2021.

Pochettino ménage une partie de ses cadres contre le FC Nantes