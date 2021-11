Foot - PSG

PSG : Pochettino déclare sa flamme à Kylian Mbappé !

Publié le 19 novembre 2021 à 15h15 par H.G.

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Nantes, Mauricio Pochettino a une fois de plus confié toute son admiration à l’égard de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé revient avec le plein de confiance de cette trêve internationale ! En effet, en deux matchs contre le Kazakhstan et la Finlande, l’international français a inscrit cinq réalisations et a ainsi relancé la machine après quelques matchs en deçà des attentes. Mauricio Pochettino et le PSG peuvent donc se frotter les mains, et l’entraîneur argentin a pu profiter de son passage en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Nantes ce samedi pour confier toute son admiration à l’égard de Kylian Mbappé.

« Je suis très content de son évolution »