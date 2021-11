Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, concurrence... L'énorme message du clan Donnarumma !

Publié le 19 novembre 2021 à 21h15 par D.M.

Malgré la concurrence de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma ne se montrerait pas particulièrement inquiet et espère toujours prendre l'ascendant sur son rival.

Mauricio Pochettino fait face à un problème de riche. L’entraîneur du PSG dispose dans son effectif de deux gardiens de classe mondiale : Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Le technicien argentin a pris la décision de ne pas établir de hiérarchie et essaye, depuis le début de la saison, de satisfaire les deux portiers. « Quand tu as deux joueurs en qui tu as confiance et qui démontrent chaque jour qu’ils peuvent jouer, ce serait injuste de donner la priorité à l’un des deux. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas un moment où on fera un choix. Mais je voudrais que vous compreniez qu’en tant que coach la facilité serait de dire : celui-ci est numéro 1, celui-là numéro 2. Il faut du courage pour mettre les deux en concurrence, leur faire comprendre qu’ils doivent être prêts quand on fait appel à eux et qu’ils soient performants » a justifié Pochettino dans un entretien accordé à L’Equipe.

Donnarumma aspire à devenir numéro un dans les buts