Foot - PSG

PSG : Mbappé et Messi reçoivent un vibrant hommage avant le FC Nantes !

Publié le 20 novembre 2021 à 15h55 par La rédaction

Le PSG recevra le FC Nantes au Parc des Princes ce samedi. Avant la rencontre, Ludovic Blas s'est montré très admiratif devant Kylian Mbappé et Lionel Messi.