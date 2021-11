Foot - PSG

PSG : La grande satisfaction de Pochettino après le premier but de Messi !

Publié le 20 novembre 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que Lionel Messi a marqué son premier but en Ligue 1 ce samedi contre Nantes (3-1), Mauricio Pochettino s’est montré satisfait de son attaquant.

Grand jour pour Lionel Messi ! Efficace en Ligue des champions, avec 3 buts à son actif, l’Argentin a trouvé le chemin des filets pour la première fois en Ligue 1 ce samedi face au FC Nantes (3-1). Un but qui va faire du bien à l’attaquant du PSG, pour sa sixième apparition dans l’élite. « Content de ce premier but. Il y a eu beaucoup d'occasions. Nous n'avons pas eu peur, mais le résultat a mis du temps à se dessiner pour nous. Je suis très heureux d'avoir marqué ce premier but, même si j'avais déjà marqué en Ligue des champions », a savouré Lionel Messi après la rencontre. De son côté, Mauricio Pochettino se montre également ravi pour sa star.

« Il a su être patient pour enfin vivre ce moment »