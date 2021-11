Foot - PSG

PSG : Le message fort de Pochettino après le premier but de Messi en Ligue 1 !

Publié le 21 novembre 2021 à 11h45 par La rédaction

Ce samedi, lors de la victoire du PSG contre le FC Nantes (3-1), Lionel Messi a inscrit son premier but en Ligue 1. Après la rencontre, Mauricio Pochettino est revenu sur la première réalisation de l'Argentin dans le championnat français.

Ce samedi, la réception du FC Nantes au Parc des Princes a été plus compliquée que prévue pour le PSG. En seconde période, les hommes de Mauricio Pochettino ont été bousculés, au point de voir Keylor Navas écoper d’un carton rouge après une sortie hasardeuse coupant net une action de but et les Canaris revenir au score par l’intermédiaire de Randal Kolo Muani. Cependant, grâce à un but contre-son-camp assez chanceux de Dennis Appiah, les Parisiens ont repris l’avantage avant que Lionel Messi ne vienne alourdir la marque, signant par la même occasion son premier but en Ligue 1. Une réalisation très important pour la Pulga comme l’expliquait Mauricio Pochettino après la rencontre.

« C’est important pour lui et aussi pour l’équipe »