Mercato - Barcelone : Le Barça avait la solution pour oublier Wijnaldum !

Publié le 23 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone a vu Georginio Wijnaldum lui passer sous le nez. Si un milieu de terrain était recherché, personne n’est venu. Et pourtant…

Malgré des moyens plus que limités, le FC Barcelone avait certaines idées cet été pour se renforcer. Et Ronald Koeman attendait notamment l’arrivée de Georginio Wijnaldum, lui qui était libre après être arrivé au terme de son contrat à Liverpool. Toutefois, alors que le Néerlandais semblait promis au Barça, c’est finalement au PSG qu’il a posé ses valises. Un coup dur pour les Blaugrana, qui ont tenté de relever la tête en allant chercher un autre renfort au milieu de terrain.

Renato Sanches état proche du Barça !