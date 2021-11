Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Renato Sanches annonce ses envies de départ !

Publié le 22 novembre 2021 à 9h05 par La rédaction

Passé tout proche d’un départ du LOSC cet été, Renato Sanches garde une grosse cote sur le marché des transferts et ouvre grand la porte à un transfert en janvier.