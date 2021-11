Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’incroyable révélation d’un joueur de Ligue 1 sur le Barça !

Publié le 22 novembre 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un départ du LOSC au cours du mercato estival, Renato Sanches avait quasiment bouclé son transfert au FC Barcelone, et le milieu de terrain portugais confirme son départ avorté pour le club catalan.

Après avoir été l’un des artisans du titre du LOSC en Ligue 1 la saison passée, Renato Sanches (24 ans) était promis à un départ. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 6 août dernier, le milieu de terrain portugais avait d’ailleurs trouvé un accord contractuel avec le FC Barcelone qui le courtisait, et tous les feux étaient au vert pour que Sanches soit transféré au cours du mercato estival. Mais une blessure au genou a totalement redistribué les cartes, et il a été contraint de tirer un trait sur le Barça comme il l’indique dans les colonnes de L’Equipe ce lundi.

Renato Sanches devait signer au FC Barcelone