Mercato - Barcelone : L’aveu de Griezmann sur son aventure au Barça…

Publié le 22 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Passé par le FC Barcelone pendant deux saisons, Antoine Griezmann n’a pas laissé un souvenir impérissable au Barça, mais a tenu à défendre son bilan chez les Blaugrana.

De juillet 2019 à août 2021, Antoine Griezmann a été un joueur du FC Barcelone. Et bien qu’il ait remporté la Coupe du roi la saison passée, le champion du monde tricolore ne laissera pas une trace indélébile dans l’histoire du FC Barcelone et dans le coeur des supporters blaugrana. En partie en raison du fait qu’il ait snobé le Barça à l’été 2018 en prolongeant son contrat à l’Atletico de Madrid. L’ayant côtoyé en sélection pendant cette période, Didier Deschamps a souligné le fait qu’il ne respirait pas totalement la joie lors des rassemblements. Mais pour Griezmann, tout n’est certainement pas à jeter de son passage au FC Barcelone.

« Ce n’était pas non plus catastrophique »