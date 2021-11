Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est déjà fixé pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 22 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il est question d’un vif intérêt du FC Barcelone pour l’attaquant rennais Jérémy Doku, le père du jeune talent belge du Stade Rennais livre ses vérités à ce sujet.

Avec la récente nomination de Xavi au poste d’entraîneur en lieu et place de Ronald Koeman, une nouvelle ère s’ouvre au sein du FC Barcelone. Rapidement, le nouveau technicien catalan a réussi à acter le retour de Dani Alves (38 ans), mais il pourrait également s’attaquer à des dossiers plus audacieux comme l’attaquant rennais Jérémy Doku qui figurerait sur les tablettes du Barça. Seulement, l’entourage du Belge est plus sceptique sur la question…

Le clan Doku ferme la porte au Barça