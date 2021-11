Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prépare une opération colossale à 60M€ !

Publié le 22 novembre 2021 à 7h00 par D.M.

Désireux de mettre la main sur Wesley Fofana, le Real Madrid pourrait proposer à Leicester les services d'Isco pour faire baisser le prix de transfert.

« Un club qui me fait rêver ? Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City... Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir. » Interrogé sur son avenir, Wesley Fofana a dévoilé l’identité des clubs qui le font rêver. Et à en croire les informations d’ El Nacional, le Real Madrid et Chelsea auraient coché le nom du défenseur central. Leicester ne serait pas opposé à son départ à moins d’une offre à 60M€.

Le Real Madrid veut inclure Isco dans l'opération Fofana