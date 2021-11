Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino passé proche d’un départ ? il répond !

Publié le 22 novembre 2021 à 4h30 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ lors du précédent mercato, Mauricio Pochettino a décidé de mettre les choses au clair à ce sujet.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino aurait pu partir seulement quelques mois plus tard. Et pour cause, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant les intentions du technicien argentin. Ce dernier n'aurait pas été insensible aux avances du Real Madrid, et aurait même voulu succéder à José Mourinho pour faire son retour à Tottenham. Face à ces rumeurs, Mauricio Pochettino a toutefois gardé le silence ce qui lui a été reproché. Mais il a décidé de mettre les choses au clair.

«Je n'ai pas besoin de clarifier les choses»