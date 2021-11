Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 22 novembre 2021 à 7h30 par D.M.

A la recherche d'un défenseur central, le FC Barcelone serait tombé sous le charme d'Andreas Christensen, sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec Chelsea.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone était parvenu à se renforcer lors du dernier mercato estival en recrutant des joueurs libres comme Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Memphis Depay. Depuis le mois d’août, la situation financière du club catalan ne s’est pas particulièrement arrangée et pourrait contraindre les dirigeants à se concentrer sur des opérations à moindre coût. A la recherche d’un défenseur central, le FC Barcelone pourrait trouver son bonheur à Chelsea.

Chelsea ne veut pas laisser partir Christensen