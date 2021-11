Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup a été raté de peu sur le marché des transferts !

22 novembre 2021

Malgré des moyens financiers très limités, le FC Barcelone a été tout proche de boucler le transfert de Renato Sanches lors du dernier mercato estival. Mais le milieu de terrain portugais du LOSC, victime d’une blessure au genou durant l’été, a finalement été contraint de tirer un trait sur son départ en Catalogne…

Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone traverse une période particulièrement délicate, tant sur le plan sportif que financier. Le départ libre de Lionel Messi vers le PSG l’été dernier, faute d’avoir les moyens de prolonger son contrat, a d’ailleurs été le grand symbole de cette dégradation économique au sein du club blaugrana. Du coup, le Barça a été obligé de recruter « malin » lors du dernier mercato estival, avec plusieurs arrivées gratuites (Memphis Depay, Eric Garcia, Sergio Agüero) ainsi que des prêts (Luuk De Jong, Yusuf Demir). Et pourtant, un gros recrutement avait quasiment été bouclé… en Ligue 1 !

Renato Sanches devait rejoindre le FC Barcelone, mais…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 6 août dernier, Renato Sanches (24 ans) avait trouvé un accord avec le Barça, et tout semblait parfaitement engagé pour que le milieu de terrain portugais du LOSC boucle son transfert. Mais l’opération a finalement capoté en raison de la blessure au genou contractée par l’ancienne pépite de Benfica et du Bayern Munich, et Renato Sanches lâche ses vérités à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe : « Cet été, beaucoup de clubs ont appelé Lille. Et puis, il y a eu cette blessure et j’ai compris que je resterais ici. Depuis, je suis focus sur Lille (…) Si je pensais quitter Lille avant cette blessure ? Oui. Pour le FC Barcelone ? Oui. Ce qui m’a empêché d’aller au Barça ? Je pense que c’est la blessure. Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises. Le foot, ce n’est que des hauts et des bas et je suis habitué. J’ai arrêté de penser aux clubs intéressés et au reste pour me fixer sur la récupération » , indique Sanches. Barcelone a donc essuyé un échec dans ce dossier…

