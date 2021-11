Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le grand attaquant déniché pour 0€ ?

Publié le 24 novembre 2021 à 4h30 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'OM ferait partie des clubs intéressés par le recrutement d'Alexandre Lacazette, dont le contrat à Arsenal prend fin en juin prochain.

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n'a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois c'est possible, parfois non. Ce n'est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s'il nous manque des joueurs d'expérience, il y a une obligation d'excellence dans ce club. » Jorge Sampaoli ne s'en cache pas, il souhaite voir débarquer des renforts d'expérience. Conscient de la situation, Pablo Longoria se met donc au travail en coulisse.

L'OM suit Lacazette