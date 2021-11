Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi en rajoute une couche sur son arrivée à Paris !

Publié le 24 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

De nouveau invité à commenter son départ du FC Barcelone, Lionel Messi assure qu'il s'en tient aux arguments que Joan Laporta lui a donnés.

Les raisons du départ de Lionel Messi du FC Barcelone restent un mystère. Et pour cause, si Joan Laporta a mis en avant les problèmes économiques du club qui n'était plus en mesure de payer la star argentine, Javier Tebas, président de LaLiga, pointait quant à lui du doigt la gestion du patron du Barça. Difficile d'y voir clair, mais pour Lionel Messi, c'est désormais du passé.

«Il n'est pas nécessaire de chercher d'autres coupables ou de voir ce qui s'est passé»