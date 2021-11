Foot - Mercato

Mercato : Lionel Messi envoie un message fort à Cristiano Ronaldo après son transfert !

Publié le 23 novembre 2021 à 22h00 par A.M.

Rival éternel de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi valide le choix du Portugais de rejoindre Manchester United où ses débuts ont été impressionnants.

Cet été, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tous les deux changé de clubs. Si ce n'est pas une grande surprise pour le Portugais, qui connaissait déjà son quatrième transfert, c'est en revanche tout l'inverse pour l'Argentin qui quittait le FC Barcelone pour la première fois afin de rejoindre le PSG. De son côté, Cristiano Ronaldo est retourné dans un club qu'il connaît bien puisqu'il a signé à Manchester United. Un choix validé par Lionel Messi.

Messi valide le choix de Cristiano Ronaldo