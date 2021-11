Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers une énorme surprise pour la vente du club ?

Publié le 24 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Par le biais d'un communiqué, l'ASSE a annoncé ne pas donner suite aux offres de rachat reçues. Mais les Verts révèlent également que d'autres candidats se sont positionnés.

Après de longs mois d'attente, l'ASSE a rendu un premier verdict concernant la vente du club. En effet, KPMG a jugé la solvabilité des offres transmises, et visiblement, aucune ne répond aux critères réclamées initialement. Résultat, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont révélé avoir repoussé les offres reçues, mais sans que cela ne remette en cause la vente du club. Et pour cause, entre temps, de nouveaux candidats ont émergé comme l'expliquent les Verts par le biais d'un communiqué.

«De nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG»