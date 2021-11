Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé déjà confirmé par Lionel Messi ?

Publié le 24 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble déjà promis au départ. Et Lionel Messi se montre très évasif sur l’avenir de son coéquipier, ce qui pourrait confirmer la tendance…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français arrivera au terme de son contrat avec le club de la capitale en juin prochain, et son départ gratuit vers le Real Madrid semble clairement se préciser au fil des semaines qui passent, d’autant que le club merengue avait tout tenté pour le récupérer déjà l’été dernier. Interrogé sur le cas Mbappé mardi dans les colonnes de Marca, Lionel Messi ne s’est pas forcément montré rassurant sur le futur de son partenaire du PSG.

« Je ne sais pas ce qui va se passer »