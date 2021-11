Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'étonnant aveu de Lionel Messi sur le grand retour de Daniel Alves !

Publié le 23 novembre 2021 à 15h00 par A.M.

Bien qu'il se réjouisse du retour de Daniel Alves au FC Barcelone, Lionel Messi reconnaît avoir été surpris par cette opération.

Cinq ans après son départ, Daniel Alves a fait son grand retour au FC Barcelone. Après la fin de son contrat à Sao Paulo, le latéral de 38 ans a profité de l'arrivée de Xavi sur le banc catalan pour lui aussi revenir au sein d'un club où il a évolué entre 2008 et 2016. Un retour qui a surpris compte tenu de l'âge de l'international brésilien, mais également du timing de son arrivée puisqu'il ne s'agit pas d'une période de mercato. Même Lionel Messi avoue qu'il ne s'y attendait pas.

«Son retour m'a surpris, avant tout à cause du timing»