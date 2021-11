Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort de Vinicius Jr sur son avenir !

Publié le 23 novembre 2021 à 23h00 par La rédaction

Après avoir prolongé le contrat de Karim Benzema, le Real Madrid chercherait à allonger le bail de Vinicius Jr. De son côté, le Brésilien a déjà les idées très claires pour son avenir.

Depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a ciblé ses grandes priorités. Après avoir obtenu la prolongation de Karim Benzema jusqu’en juin 2023, le technicien italien souhaiterait s’attaquer à celle de Vinicius Jr comme le révélait AS . Le Brésilien s’est totalement métamorphosé depuis le retour de Carlo Ancelotti à la Casa Blanca , lui qui a déjà trouvé le chemin des filets à 10 reprises tout en délivrant 7 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues. L’ailier de 21 ans a d’ailleurs les idées très claires sur son avenir.

« J'ai la chance d'être ici depuis trois ans et je veux être ici plus longtemps »