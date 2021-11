Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’été agité de Mauricio Pochettino !

Publié le 23 novembre 2021 à 22h10 par T.M.

Cet été, Mauricio Pochettino était déjà annoncé sur le départ. Et visiblement, les envies d’ailleurs étaient réelles chez l’entraîneur du PSG.

Ce mardi, devant les médias, Mauricio Pochettino a répondu aux rumeurs concernant son départ. Et l’entraîneur du PSG a répété à plusieurs reprises qu’il était heureux au sein du club de la capitale. De quoi mettre un terme au feuilleton l’annonçant à Manchester United ? Pas sûr. En effet, les Red Devils ont visiblement fait de Pochettino leur priorité pour remplacer Solskjaer. L’Argentin pourrait donc prochainement partir, lui qui aurait déjà pu quitter le PSG durant l’intersaison.

Pochettino voulait partir !