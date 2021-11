Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino en remet une couche sur son avenir à Paris !

Publié le 23 novembre 2021 à 20h45 par A.D.

Alors que son nom est annoncé avec insistance du côté de Manchester United, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur son avenir. Comme il l'a répété ce mardi, le coach du PSG est très heureux à Paris et ne veut pas penser aux rumeurs.

Après avoir remercié Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United serait déterminé à arracher Mauricio Pochettino au PSG. Et alors qu'il serait emballé par l'idée de signer chez les Red Devils , le coach argentin a mis les choses au clair sur son avenir ce mardi. « Je suis bien à Paris. Je connais bien, toute ma vie en tant que joueur ou entraîneur, j’ai vécu ce genre de situation. Les choses se passent, ce n’est pas de ma responsabilité. Ce que je vais dire si vous me le demander, je suis heureux à Paris » , a-t-il expliqué à RMC Sport avant d'aller plus loin en conférence de presse : « Rester à Paris cette saison ? Je pensais avoir été clair. J'ai dit que j'ai un contrat pour 2023. Cette saison et la prochaine. Je suis content au PSG. C'est un fait. Ce n'est pas discutable, je suis content à Paris. (...) Manchester United ? On n'est pas là pour parler de ça. Je respecte mon club le PSG. Ce que fait l'autre club, cela ne me concerne pas. Je ne vais pas me prononcer dessus car tout ce que je vais dire ou pas sera utilisé. Quand j'étais à l'Espanyol j'ai dit que je voulais connaître Sir Alex. Si je le redis, cela va être repris. Je suis heureux à Paris. J'adore le club, j'adore les supporters. C'est magnifique d'être au PSG. On a des points d'avance en L1 et on affronte City ».

