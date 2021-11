Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti sort du silence sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 23 novembre 2021 à 19h45 par A.D.

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé avec insistance du côté de Manchester United, Marco Verratti s'est livré sur sa situation au PSG.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino pourrait bientôt faire ses valises et rejoindre Manchester United. Alors que son nom est lié avec insistance aux Red Devils , le technicien argentin a lâché ses vérités sur son avenir ce mardi. « Je suis bien à Paris. Je connais bien, toute ma vie en tant que joueur ou entraîneur, j’ai vécu ce genre de situation. Les choses se passent, ce n’est pas de ma responsabilité. Ce que je vais dire si vous me le demander, je suis heureux à Paris », a confié Mauricio Pochettino au micro de RMC Sport .

«Si on parle des rumeurs, on ne finit que par parler de cela»