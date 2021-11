Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème déjà à oublier avec Zinedine Zidane !

Publié le 23 novembre 2021 à 20h30 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane est annoncé avec insistance pour occuper la fonction d’entraîneur du PSG, son lien avec Marseille revient souvent dans le débat. Cela peut-il alors être un frein pour le natif de la Castellane ? Réponse.

Ce mardi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino l’a assuré, il est heureux au PSG. Une réponse claire aux rumeurs l’annonçant sur le départ et du côté de Manchester United. Il n’empêche qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Une arrivée de l’Argentin chez les Red Devils devient de plus en plus crédible et dans le même temps, le Qatar pense également à l’avenir comme le10sport.com vous l’avait révélé. Et pour le remplacer, Doha a un rêve : Zinedine Zidane. Actuellement libre, l’ancien entraîneur du Real Madrid semble lui se rapprocher toujours plus d’une arrivée au Parc des Princes. Problème aux yeux de certains, l’image de Zizou est associé à Marseille. Bien qu’il n’ait jamais joué à l’OM, il est né dans la cité phocéenne et son attachement pour cette ville est très fort. D’ailleurs, récemment, Zinedine Zidane avait, encore une fois, clamé son amour pour Marseille, lâchant : « Marseillais un jour, Marseillais toujours ? Ah ça oui ! Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie ».

L’obstacle Marseille n’existe pas !