Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti envoie un message clair sur l'avenir de ce cadre !

Publié le 23 novembre 2021 à 22h30 par A.D.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2018, Thibaut Courtois jouit de la confiance de Carlo Ancelotti. Présent en conférence de presse ce mardi, le coach merengue a expliqué clairement qu'il ne comptait en aucun cas remplacer son gardien de but belge, et ce, même s'il ne fait pas partie des nommés pour le trophée The Best.

Après avoir flambé à l'Atlético puis à Chelsea, Thibaut Courtois s'est fait repérer par le Real Madrid. A tel point que le club merengue a déboursé une somme proche de 35M€ pour l'arracher aux Blues . Titulaire incontestable et incontesté au Real Madrid, Thibaut Courtois réalise de belles performances cette année. Toutefois, cela n'a pas suffi pour qu'il soit nommé pour le trophée The Best . Malgré tout, Carlo Ancelotti ne l'échangerait contre aucun autre gardien du monde.

«C'est un gardien de but que nous n'échangerions contre personne»