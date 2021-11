Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo et Romeyer font une annonce fracassante pour la vente du club !

Publié le 23 novembre 2021 à 16h00 par A.M.

Comme attendu, l'ASSE a donné sa réponse concernant les offres reçues pour le rachat du club. Et aucune n'a été retenue pour le moment, bien que le processus se poursuive.

Ce mardi 23 novembre était la date à laquelle KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour éplucher les candidatures de rachat de l'ASSE, devait remettre les offres jugées sérieuses à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Deux projets semblaient se détacher à savoir ceux d'Olivier Markarian et d'un fonds suisse qui s'appuyer sur Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier dans son organigramme. KPMG a donc étudié la solvabilité des fonds chargés de financer chacun de ces projets, et après avoir déjà écarté Norodom Ravichak, qui aurait fourni de faux documents, le cabinet d'audit estime que les autres candidats n'offrent pas non plus suffisamment de garanties. Par conséquent, la vente de l'ASSE est reportée, mais pas annuler comme l'expliquent Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans un communiqué de presse.

L'ASSE ne retient aucune offre... mais annonce de nouveaux candidats