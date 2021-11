Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation surréaliste sur le projet Bodmer !

Publié le 23 novembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Longtemps présenté comme le candidat le mieux placé pour racheter l'ASSE, le fonds suisse qui s'appuie sur Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier pourrait être contraint de revoir ses plans et son organigramme, sans ces deux hommes.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, KPMG, cabinet d'audit chargé d'éplucher les dossiers de candidature de rachat de l'ASSE, présentera les offres jugées sérieuses à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ce mardi. Le principal objectif de KPMG était de juger la solvabilité de fonds d'investissement impliqués dans les projets susceptibles de racheter le club du Forez. Il faudra donc trancher ce mardi, et visiblement trois dossiers sont encore en course. Deux d'entre eux sont bien connus. Il a tout d'abord celui d'Olivier Markarian, un homme d'affaires de la région, porteur d'un projet dit local qui a longtemps eu les faveurs de Roland Romeyer. Ces dernières heures, c'est toutefois le projet porté par Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier qui semblait être le mieux placé. Il s'agit d'une entreprise suisse d'entertainment qui s'appuie sur des fonds américains. L'organigramme s'est d'ailleurs déjà bien ficelé. Et selon les informations de BUT , un troisième candidat a fait son apparition récemment. D'après Peuple-Vert , il s'agit d'un investisseur solide avec à sa tête un homme très fortuné, mais qui n'a pas encore formulé d'offre. Si ce projet est pris en compte, le processus de vente, dont l'échéance est espérée avant le 31 décembre, prendrait du retard.

Bodmer se retire, des doutes sur Roussier