Mercato - ASSE : Coup de tonnerre pour la vente du club !

Publié le 23 novembre 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que la vente de l'ASSE s'accélère, un troisième candidat au rachat du club aurait fait son apparition, sans transmettre d'offre pour le moment. Cela pourrait ralentir le processus.

Ce mardi est une date clé pour la vente de l'AS Saint-Etienne. En effet, KPMG, cabinet d'audit mandaté pour éplucher les candidatures, avait récemment annoncé que ce 23 novembre serait la date à laquelle les offres jugées sérieuses seront transmises à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Pour le moment, deux projets se détachent dans ce dossier à savoir celui d'Olivier Markarian, investisseur local, ainsi que celui d'un fonds suisse qui s'appuierait sur Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier.

Un troisième candidat arrive !