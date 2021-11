Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur l’avenir de ce successeur de Mbappé !

Publié le 25 novembre 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Karim Adeyemi, une précision de taille est tombée ce jeudi sur le dénouement de ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé semble plus que jamais se diriger vers un départ libre à cette date dans la mesure où le PSG ne parvient pas à le convaincre de parapher un nouvel engagement. De ce fait, le club parisien n’a d’autre choix que de se pencher sur sa succession et, si l’on en croit les différents échos parus dans la presse, Karim Adeyemi fait partie des joueurs ciblés par la direction parisienne. Le PSG n’est pas le seul club cité sur ses traces, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone étant notamment aussi intéressés par le joueur du RB Salzbourg.

Pas de départ cet hiver pour Karim Adeyemi

Ainsi, tout indique que ce dossier va animer la presse au cours des prochains mois. Mais tandis que certains ont pu expliquer récemment que le transfert pourrait même avoir lieu cet hiver, cela ne serait pas avéré si l’on en croit les informations dévoilées par Matteo Moretto. En effet, le journaliste italien explique que le départ de Karim Adeyemi n’interviendra qu’en juin prochain, et pas cet hiver. Le PSG, le FC Barcelone ou encore le Borussia Dortmund risquent donc de devoir se montrer patients avant de voir le dossier se résoudre.