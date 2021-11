Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l’avenir de Pablo Sarabia !

Publié le 25 novembre 2021 à 19h15 par T.M.

Cet été, Pablo Sarabia a été prêté au Sporting Portugal. Et du côté de Lisbonne, on aurait certaines idées en tête pour l’avenir de l’Espagnol.

N’ayant jamais vraiment réussi à trouver sa place au PSG, Pablo Sarabia a été voir ailleurs durant le dernier mercato. Barré par une forte concurrence en attaque, l’Espagnol a alors filé à Lisbonne. Il a ainsi été prêté au Sporting Portugal, tandis que Nuno Mendes a lui fait le chemin inverse pour rejoindre le PSG. Et pour Sarabia, l’expérience lisboète se passe plutôt bien. A plusieurs reprises, Ruben Amorim, son entraîneur, a expliqué être satisfait de lui. Au point d’envisager de continuer l’aventure plus longtemps que prévu ?

« Il se dit que le Sporting aimerait le conserver une année de plus… »