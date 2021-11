Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La pilule est mal passée pour le feuilleton Lionel Messi…

Publié le 26 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone pouvait compter sur l’aval de Lionel Messi pour deux contrats différents, le club culé n’a eu d’autre choix que de le laisser filer en raison de son incapacité à renouveler son contrat. Une nouvelle que le vestiaire du FC Barcelone n’aurait pas assimilé de suite.

Dans la foulée de l’élection de Joan Laporta à la tête de la présidence du FC Barcelone en mars dernier, le message du nouveau patron du Barça a été clair envers Lionel Messi : il aura la possibilité de prendre sa retraite au sein du club culé comme Fabrizio Romano l’a confié ses dernières heures. Néanmoins, Laporta a au fil des semaines pris conscience des énormes difficultés financières auxquelles le FC Barcelone était confronté. Et alors que Lionel Messi avait accepté un contrat de deux ans avec une troisième année en supplément et en option, ainsi qu’un contrat de cinq ans, il a reçu la mauvaise nouvelle à son retour de vacances d’Ibiza début août. Un dénouement qui n’a pas manqué de choquer le vestiaire culé.

Le vestiaire du Barça n’y croyait pas