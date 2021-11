Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une annonce choc de Pochettino à son vestiaire ? La réponse !

Publié le 26 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Joueur du PSG, Sergio Rico n’a pas échappé aux questions concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, vivement annoncé du côté de Manchester United.

Ce mercredi, Mauricio Pochettino était sur le banc du PSG face à Manchester City. Mais combien de temps va-t-il encore rester ? Si l’Argentin est arrivé en janvier, le voilà annoncé sur le départ. Malgré un contrat le liant jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, Pochettino est envoyé à Manchester United, tandis que Zinedine Zidane est évoqué pour le remplacer au PSG. Ce feuilleton fait ainsi énormément parler, pour autant, au sein du vestiaire parisien, on n’est au courant de rien.

« Il ne nous a rien dit »