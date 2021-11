Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut reprendre espoir pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 26 novembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Un élément révélé ces derniers jours tend à prouver que rien ne serait encore acté pour Mbappe et qu’une prolongation était encore possible.

Ces derniers jours, de nombreux médias anglais affirment que Zinedine Zidane aurait fait savoir qu’il était ouvert à une signature au Paris Saint-Germain. Si cette information s’avérait exacte, alors elle apporterait une indication extrêmement probable sur l’avenir de Kylian Mbappe.

Si Zidane est prêt à dire oui…

En effet, elle tendrait à indiquer que l’attaquant français n’a pas encore fait un choix définitif pour son avenir. Car pour que Zidane accepte finalement de signer à Paris, alors qu’il a toujours repoussé les avances du PSG et qu’il a en tête depuis son départ du Real la perspective de reprendre l’équipe de France après le Mondial 2022, c’est sans doute en bonne partie pour la perspective de diriger un trio Messi-Mbappe-Neymar. Cela signifierait alors que le technicien français aurait reçu la garantie que rien n’était encore joué pour l’avenir de Kylian Mbappe, que rien n’était définitif avec le Real et qu’il était encore possible de le prolonger.