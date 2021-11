Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Leonardo… Zidane à l’origine d’une révolution dans le projet QSI ?

Publié le 25 novembre 2021 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 25 novembre 2021 à 18h51

Loin d’être convaincant au PSG, Mauricio Pochettino pourrait quitter la capitale avant la fin de son bail courant jusqu'à l’été 2023. De quoi inciter les Qataris à passer à la vitesse supérieure avec Zinedine Zidane, leur grande priorité comme vous l’a révélé le10sport.com. L’ancien entraîneur du Real Madrid semble désormais à l’écoute des arguments parisiens, et son arrivée bousculerait à coup sûr le projet QSI.

Les parties de poker menteur ont débuté au PSG, et ce n’est pas la défaite face à Manchester City (2-1) ce mercredi soir en Ligue des champions qui va mettre fin aux nombreuses rumeurs contradictoires. Au centre des critiques depuis son arrivée en janvier dernier, Mauricio Pochettino ne fait rien pour dissiper les doutes sur son avenir. Interrogé avant le choc contre les hommes de Pep Guardiola, l’Argentin a timidement répondu aux informations l’envoyant du côté de Manchester United, qui en a fait sa priorité pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, avant de se montrer encore plus hasardeux au terme de la défaite parisienne sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Interrogé par Canal+ sur les chances de le voir sur le banc de touche du PSG au printemps 2022 pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino a surpris par sa réponse qui n’en était pas vraiment une : « Pardon ?... (Rire) Merci, ciao ! » Relancé en conférence de presse, Pochettino n'a pas été plus précis : « Les joueurs connaissent notre situation. Ils connaissent également la leur. On vit dans un business avec de nombreuses rumeurs. Elles sont parfois positives et d’autres fois négatives. Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces rumeurs. » À en croire la presse britannique, les intentions de Mauricio Pochettino sont très claires pour son avenir, puisque l’entraîneur du PSG serait disposé à rejoindre Manchester United dès maintenant, lassé de son aventure parisienne.

Le départ de Pochettino est désormais dans l’air du temps

Du côté du PSG, les versions divergent également pour l’avenir de Mauricio Pochettino. Si certaines sources expliquent que le départ de l’Argentin n’est pas espéré avant la fin de la saison et que Manchester United aurait déjà eu vent des intentions du PSG, d’autres au contraire font état de doutes croissants en interne. Il y a quelques jours, le10sport.com vous révélait que le sujet était clairement d’actualité au sein du PSG, au point que plusieurs pistes sont déjà d’actualité pour remplacer l’ancien entraîneur de Tottenham, encore engagé jusqu’en 2023. Au lendemain de la défaite sans appel face à Manchester City, largement dominateur, Le Parisien confirme l’existence de gros doutes dans la capitale au sujet de Mauricio Pochettino, et le flou entretenu par ce dernier sur son avenir n’arrange rien et commencerait à agacer la direction. À en croire Sky Sports , le PSG serait en réalité prêt à se séparer de l’Argentin en cours de saison à deux conditions : obtenir une compensation financière correspondant à l’année et demie de contrat restant à Pochettino et avoir à sa disposition son successeur. Et concernant ce dernier point, le PSG a les idées claires.

Une première rencontre entre le PSG et Zidane ?

Depuis plus d’un an, le10Sport.com vous fait état de la volonté des Qataris d’attirer Zinedine Zidane au PSG, un intérêt qui ne s’est pas affaibli au fil des mois compte tenu de la situation de Mauricio Pochettino. D’après nos informations divulguées le 9 novembre dernier, les propriétaires parisiens rêvent plus que jamais de Zinedine Zidane et cette tendance a été confirmée par plusieurs médias. Le PSG bénéficie d’un allier de poids dans ce dossier en la personne d'Alain Migliaccio, le principal conseiller de Zizou, qui pousse en interne pour convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid d’opter pour l’option parisienne. Un forcing qui porte ses fruits puisque Foot Mercato annonçait dernièrement que le principal intéressé était désormais à l’écoute des arguments du PSG. L’entourage du Français reconnaît même ce jeudi au Parisien que les « planètes sont alignées » pour une arrivée au PSG, justifiant alors le rapprochement entre les deux parties. Après une première prise de contact durant l’été, Zidane se serait de nouveau entretenu avec le PSG durant la seconde semaine des vacances de la Toussaint au Royal Monceau, un célèbre palace de la capitale. Une réunion à laquelle assistait notamment Leonardo, directeur sportif du PSG, et Jean-Claude Blanc, directeur général du club, ayant pour but de discuter d’une arrivée la saison prochaine qui pourrait néanmoins être avancée en fonction du cas Pochettino à en croire les révélations du Parisien . Avec ses trois succès en Ligue des champions à la tête du Real Madrid et son passif glorieux de joueur, Zinedine Zidane apparaît logiquement comme l’un des entraîneurs les plus respectés du moment, ce qui pourrait alors chambouler le Paris Saint-Germain.

Une cohabitation qui s’annoncerait difficile avec Leonardo

Selon Foot Mercato, le PSG pourrait dans un premier temps connaître un grand bouleversement dans son organigramme si Zinedine Zidane finissait par dire oui au club de la capitale. Et pour cause, l’ancienne gloire des Bleus ne serait pas emballée à l’idée de cohabiter avec Leonardo. Zidane souhaiterait avoir les mains libres pour s’imposer au PSG, et les antécédents de l’actuel directeur sportif parisien avec Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino ne plaident pas vraiment en sa faveur. Un élément qui n’est pas surprenant puisque Zinedine Zidane souhaitait déjà obtenir un rôle important au Real Madrid lors de son retour en 2019 comme vous l’expliquait dernièrement le10sport.com , avec la garantie d’obtenir une enveloppe à 500M€ afin de faire venir ses priorités, à l’instar de Kylian Mbappé, Paul Pogba ou encore N’Golo Kanté. Finalement, aucun de ces joueurs n’est venu renforcer les rangs madrilènes, de quoi renforcer la frustration de Zidane durant son deuxième passage à la Casa Blanca .

Zidane, le facteur décisif pour Mbappé ?