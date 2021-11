Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane à l’origine d’un coup de théâtre pour l’avenir de Mbappé ?

Publié le 25 novembre 2021 à 17h10 par B.C. mis à jour le 25 novembre 2021 à 23h22

Alors que le PSG cible Zinedine Zidane en cas de départ de Mauricio Pochettino, l’arrivée de la légende française pourrait totalement relancer le feuilleton Kylian Mbappé.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du PSG. Déjà désireux de plier bagage lors du dernier mercato estival, l’attaquant français envisage de prendre le chemin du Real Madrid à l’issue de la saison, et ce malgré les tentatives du PSG pour le convaincre de prolonger son bail. Cependant, l’incertitude autour de l’avenir de Mauricio Pochettino pourrait avoir une incidence notable sur l’avenir de Kylian Mbappé, notamment si le PSG parvenait à mettre la main sur Zinedine Zidane.

Une prolongation de Mbappé grâce à Zidane ?