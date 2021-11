Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, équipe de France… Quel est le meilleur choix pour Zidane ?

Publié le 25 novembre 2021 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 25 novembre 2021 à 23h22

Après avoir pris un peu de recul avec le monde du football, Zinedine Zidane se rapprocherait d’un retour au premier plan. Mais quel serait le meilleur choix pour sa carrière ?

Fatigué par la pression au Real Madrid, Zinedine Zidane a dit stop au terme de la dernière saison. Malgré encore un an de contrat avec les Merengue, le Français a ainsi fait ses valises pour prendre du repos. Mais cette période pourrait toucher à sa fin. En effet, de plus en plus, il est question d’un retour de Zidane sur un banc de touche. Les rumeurs sont nombreuses concernant Zizou, lui qui est annoncé un peu partout. .

Quel prochain challenge pour Zidane ?

N’ayant connu que le Real Madrid jusqu’à présent en tant qu’entraîneur, Zinedine Zidane devrait donc découvrir un nouveau challenge. Mais reste à choisir le bon et le Français a l’embarras du choix. Il est notamment question d’une arrivée au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, annoncé à Manchester United. Le poste à Old Trafford qui serait également une possibilité pour Zizou. Mais un autre rêve traverserait l’esprit de Zidane pour son avenir : succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Et le moment pourrait venir après le Mondial 2022 au Qatar.



Alors, quel est le meilleur choix pour Zidane ?